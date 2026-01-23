NY株式22日（NY時間15:10）（日本時間05:10） ダウ平均49424.19（+346.96+0.71%） ナスダック23421.99（+197.17+0.85%） CME日経平均先物54135（大証終比：+395+0.73%） 欧州株式22日終値 英FT100 10150.05（+11.96+0.12%） 独DAX 24856.47（+295.49+1.20%） 仏CAC40 8148.89（+79.72+0.99%） 米国債利回り 2年債 3.610（+0.026） 10年債 4.249（+0.006） 30年債 4.84