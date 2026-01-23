NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4913.40（+75.90+1.57%） 金２月限は続伸。時間外取引では、米大統領が欧米諸国に対する関税発動を見送るとしたことを受けて売り優勢となったが、押し目は買われた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金利据え置き見通しなどを受けてドル安が再開するなか、買い優勢となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS