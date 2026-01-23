将棋の加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が２２日午前３時１５分、肺炎のため東京都済生会中央病院で死去した。「ひふみん」の愛称で親しまれ、２０１７年の引退後は、テレビ番組にも多数出演した。◆独特のネクタイ姿スーツ姿での対局時は、ネクタイを床までつくほど長く結ぶ。立ち上がると、ネクタイの先端がベルトより約２０センチ下になるほど。◆勝負への集中タイトル戦の会場検分で、対局場付近に人工の滝が設置さ