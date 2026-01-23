「大相撲初場所・１２日目」（２２日、両国国技館）新大関安青錦が熱海富士との２敗対決を寄り切りで制した。２敗の阿炎が大関琴桜につり出されたため、単独トップに立った。横綱豊昇龍は関脇霧島との３敗対決で敗れ、賜杯争いから脱落。平幕の朝乃山、欧勝海、獅司は３敗を守り、１差で６人が追う。元横綱武蔵丸の武蔵川親方（デイリースポーツ評論家）は、３敗に後退した熱海富士、阿炎に苦言を呈した。◇◇２敗を