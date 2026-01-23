ハ・ヨンスが、金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）で韓国芸能事務所の女性社長を好演している。日本での知名度を広めたNHK連続テレビ小説『虎に翼』（2024年度前期）での役とのギャップに、第1話放送後からSNSでは大きな反響が寄せられている状態だ。 参考：中村倫也と一緒に“夢”を追う金曜夜がやってきた！『DREAM STAGE』は“本気”のドラマに 韓国・釜山出身のハ・ヨンスは、韓国映画『恋愛の温度』、韓国ドラマ『リ