【ELリーグフェーズ第7節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 1-0(前半0-0)マッカビ・テルアビブ<得点者>[フ]イゴール・マタノビッチ(82分)<警告>[マ]B. Lederman(45分)、S. Jehezkel(63分)、ケルヴィン アンドラーデ(69分)観衆:17,956人