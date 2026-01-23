【ELリーグフェーズ第7節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 3-0(前半1-0)S・グラーツ<得点者>[フ]渡辺剛(5分)、アニス・ハジ・ムーサ(68分)、ゴンサロ・ボルジェス(90分)<警告>[フ]アニス・ハジ・ムーサ(30分)、ファン・インボム(37分)[S]A. Malić(39分)観衆:32,858人├渡辺剛がEL初ゴールの大仕事!! 上田綺世も復帰した“崖っぷち”フェイエノールト、待望の新年初勝利で逆転PO行きの可能性残