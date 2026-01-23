[1.22 EL第7節 ボローニャ 2-2 セルティック]UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第7節が22日に行われ、24位セルティック(スコットランド)はアウェーで13位ボローニャ(イタリア)と2-2で引き分けた。日本人ではMF旗手怜央とFW前田大然がスタメン出場。旗手は今大会3点目を記録したが、前半のうちに退場処分を受けた。セルティックが敵地スタディオ・レナート・ダッラーラに乗り込んだ一戦。前半6分、チームとして高い位置