[1.22 ELリーグフェーズ第7節 フェイエノールト 3-0 シュトルム・グラーツ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は22日、リーグフェーズ第7節を各地で行い、FW上田綺世とDF渡辺剛が揃って先発出場したフェイエノールト(オランダ)がシュトルム・グラーツ(オーストリア)を3-0で破った。渡辺は前半5分、得意のヘディングシュートで先制点となるEL初ゴールを決め、勝利に導く大仕事。上田も公式戦2試合ぶりに戦線復帰を果たし、待望の新年初白星