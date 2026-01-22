「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」が、ブランド初のリップグロス「プラダ リフレクション リキッド バーム グロス」（全10色、各5940円）を3月13日に発売する。プラダ ビューティ トウキョウと公式オンラインストアでは、3月6日から先行販売する。【画像をもっと見る】プラダ リフレクション リキッド バーム グロスは、ブランドのシグネチャーアイテムである「プラダ バーム」に着想し、メイクアイテムとケア効果の両立