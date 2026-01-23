ラグビーリーグワンの神戸・中島イシレリ（36）が22日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（後7・00）に出演。身長が低くなった理由を明かした。「文化系女子が実はレスリング金鏡優翔だったら?」の企画に登場した中島。鏡との勝負前に、スタッフから「身長と体重って今どのくらいなんですか?」と確認された。この質問に、中島は「プロフィールは（身長）186、（体重）120キロなんだけど」と伝えつつ