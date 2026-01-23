西武は所沢市内で全体会議を開き、ドラフト1位・小島（明大）、2位・岩城（中大）、3位・秋山（中京大）の新人3選手の春季宮崎南郷キャンプ1軍スタートが決まった。今季限りでの現役引退を表明した栗山や、中村剛、炭谷のベテランは2軍スタート。西口監督は「ベテランなので、ある程度は自分たちでできるのは分かっている。そこは本人たちに任せる」と話した。