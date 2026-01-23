楽天の6年目左腕の藤井が、新加入の前田健とチームメートの「橋渡し役」に名乗りを上げた。24年12月に合同トレを行っており「非常に穏やかで朗らかで温かくて、後輩思いの素晴らしい方。まずは僕から（関係が）深くなれるように頑張ります」と話した。前田健は入団会見で「友達ができるかな」と不安を口にしていたが、29歳左腕がしっかりサポートする。