ヤクルトのドラフト1位・松下（法大）が、埼玉・戸田の2軍施設で新人合同自主トレ初の屋外フリー打撃を行い、30スイングで柵越え10本を放った。法大ではリーグ戦通算14本塁打。「打撃投手のボールを打つのは1カ月ぶりぐらい。感覚は鈍かったけど、外で打ててよかった。風があったので。風がなくても入るようにやっていきたい」と話した。