11日の京都1Rで落馬した和田竜二（48）は左手尺骨と左足脛骨（けいこつ）の骨折、さらに左膝の手術の際に靱帯（じんたい）の損傷も見つかり、復帰に時間がかかるため騎手免許が有効な2月末まで騎乗することを断念し、調教師に転身することが分かった。22日、所属する騎手マネジメント会社「Risy」を通じてメッセージを発表。関係者からもファンからも愛された鞍上は、JRA通算1534勝で騎手人生に幕を下ろすことになった。11日の