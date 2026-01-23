巨人・田中将が、川崎市のジャイアンツ球場で自主トレを公開した。楽天から海外FA権を行使して加わった則本について「同じポジションを争うことになれば自分が勝っていかないといけない」と共闘と競争を宣言した。楽天時代の13年、自身は24勝無敗、則本は15勝を挙げて球団初の日本一に貢献した。14年のヤンキース移籍直後も自主トレをともにしたこともある間柄で「特別なチームメートの一人。一緒に頑張っていきたい」としたが