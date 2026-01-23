気象台は、午前5時32分に、大雪警報を青森市、五所川原市、蓬田村、板柳町、鶴田町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・青森市、五所川原市、蓬田村、板柳町、鶴田町に発表 23日05:32時点津軽では、23日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雪警報【発表】積雪23日夕方にかけて警戒・平地12時間最大降雪量35cm□なだれ注意報25日にかけて注意■弘前市□なだれ