Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」には、のぞき見を防止する「プライバシーディスプレイ（Privacy Display）」が搭載されると噂されています。最近その実機を見たという人物が現れ、その新機能が実際の使用環境でどのように機能するのかを詳しく伝えています。 ↑次期モデルでは画面がほぼ消える？（画像提供／Samsung） 信頼性の高いリーカーのAhmed Qwaider氏は、実際にGalaxy S26 Ultraとプライバシーデ