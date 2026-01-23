岡田准一が主演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』より、岡田演じる中村八大と共に伝説の“689トリオ”を演じる新キャストが解禁。永六輔役に松坂桃李、坂本九役に仲野太賀が決定した。全員が大河ドラマ主演という実力派俳優たちが、令和のスクリーンに伝説をよみがらせる。併せて、超特報＆スーパーティザービジュアルが到着。公開は12月25日に決まった。【写真】岡田准一×松坂桃李×仲野太賀が伝説の“689トリオ”に！