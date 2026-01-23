今夜1月23日20時から放送されるドラマ『科捜研の女 FINAL』（テレビ朝日系）が、このほどクランクアップ。主演・沢口靖子は瞳を潤ませながら、「この作品の撮影で、みなさんと過ごした日々は、人生の宝物です。また、成長した自分になって、みなさまと再会できることを願っています」とあいさつした。【写真】ついに今夜――『科捜研の女 FINAL』場面写真ギャラリー1999年10月のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録