◇大相撲初場所１２日目（２２日、東京・両国国技館）新大関・安青錦が２敗対決で西前頭４枚目・熱海富士を寄り切り、単独トップに立った。双葉山（１９３６年夏、３７年春）以来８９年ぶり２人目となる新関脇、新大関の２場所連続Ｖの快挙へ前進した。西前頭１２枚目・阿炎は大関・琴桜につり出されて３敗に後退。関脇・霧島は横綱・豊昇龍との３敗対決を制した。安青錦を１差で追うのは霧島、平幕の熱海富士、阿炎、獅司、朝乃