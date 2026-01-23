昨年5月エプソムC8着以来となる9歳エヒトがメンバー唯一の木曜追いを行った。和田陽（レースは菅原明）を背に坂路で単走。年齢を感じさせないスピード感ある走りで、4F52秒1〜1F12秒7のタイムを馬なりで刻んだ。青木助手は「久々でも、いい感じに仕上がりました。動きは以前と変わらないし、体も若々しい」と出来の良さを伝える。当レースは4回目の参戦で23年は2着。「実績のある舞台で楽しみはあります」と期待を寄せた。