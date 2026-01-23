【競馬人生劇場・平松さとし】19日、ダンスインザムードがけい養先の社台ファーム（北海道千歳市）で息を引き取った。父はサンデーサイレンス。姉にオークスなどG1を2勝したダンスパートナー、兄には菊花賞馬ダンスインザダークを持つ、まさに名門血統の牝馬だった。美浦・藤沢和雄厩舎から03年12月にデビュー。2着に6馬身差をつける圧勝劇を演じた。「他の競馬場にいたのでテレビで見ていましたが、これは相当強い馬だと