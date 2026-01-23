アメリカ映画界の最高の栄誉とされるアカデミー賞の候補が22日、発表され、日本で大ヒットを記録した映画「国宝」がメーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされました。ことしで98回目を迎えるアカデミー賞の各賞の候補が22日、発表され、このうち、メーキャップ・ヘアスタイリング賞の候補に吉沢亮さんが主演を務める映画「国宝」がノミネートされました。「国宝」は国際長編映画賞でもノミネート候補に残っていましたが、