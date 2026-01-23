オリックス・山下舜平大投手（２３）が２２日、大阪市内の球団施設で自主トレを公開した。２０２６年シーズンの開幕投手を目指すことを宣言。昨年１２月に、２００４年アテネ五輪陸上男子ハンマー投げ金メダリストで前スポーツ庁長官の室伏広治氏の指導も受けた右腕が、大役を射止める。充実の表情だった。狙うは２３年以来、自身２度目の開幕投手の座。「まずはその開幕を目指して、全力で準備したい」。強いられるのは宮城、