ロッテは２２日、春季キャンプメンバーを発表。ドラフト１位の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝の都城１軍キャンプ帯同が決定した。「目標にしてやってきた」と笑顔を見せ、「最年少ですし元気出してガツガツやっていければ」と率先して声を出していく思いだ。話してみたい選手を問われて「右ピッチャーは全員」と即答する。「ボールの質もそうですし、フォームであったり、参考にできるところがあると思う」と理由を明かす。