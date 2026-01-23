巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が２２日、春季キャンプに向けた新人合同自主トレの最終クールに突入。２３日に３度目のブルペン入りする予定で、「ケガしないように。いい形でキャンプに入れるようにやっていきたい」とうなずいた。２１日の休養日には「寝ました」と笑顔。「ぼちぼちってところですかね。いい感じです」と心地よい疲労感を感じながら、最後まで走りきる。