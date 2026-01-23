阪神の工藤泰成投手（２４）が２２日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで、新背番号「４９」の練習着を初めて身につけて自主トレを行った。前年まで大竹が着けていた出世番号を継承し、自身のイメージナンバーにすることを誓った。キャッチボールで剛速球を投じる右腕の表情も練習風景も何一つ変わらない。唯一違うのは背負っている番号だ。「僕自身も背番号が変わったからといってどう変わろうとかなしに、年々進化し