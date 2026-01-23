俳優の沢口靖子（６０）がこのほど、都内で、テレビ朝日系主演ドラマ「科捜研の女ファイナル」（２３日、後８・００）の取材に共演の内藤剛志（７０）と応じた。１９９９年１０月の放送開始以来、現行の連続ドラマ最多シリーズ記録を更新。放送３００回を迎える２３日をもってファイナルを迎える。沢口は「マリコでいられなくなるのはとてもさみしい。感謝の気持ちを込めて撮影に挑ませていただいた」と胸中を打ち明けた。