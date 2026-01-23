将棋の加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が２２日午前３時１５分、肺炎のため東京都済生会中央病院で死去した。８６歳。福岡県出身。通夜は２７日午後７時半、告別式は２８日午後１時半から、東京・カトリック麹町聖イグナチオ教会で。喪主は長男順一さん。史上最年少（当時）の１４歳７カ月でプロ入りし、「神武以来（じんむこのかた）の天才」と称された。最年長の７７歳５カ月まで現役を続行し、名人などタイトル８期を獲得。