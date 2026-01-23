大橋ジムは３月２４日の後楽園ホール大会のカードを発表した。昨年１２月にプロ転向したアマ６冠の片岡雷斗（１９）＝大橋＝のデビュー戦が組まれ、日本ライトフライ級６位の大橋波月（湘南龍拳）と対戦する。「強い相手だが、自分のボクシングを見せて勝つ」と決意を込めた。デビュー以来６連続ＫＯ勝利中の日本バンタム級６位・坂井優太（２０）＝大橋＝は、セミでウェスリー・ガガ（フィリピン）を迎え撃つが、「今回も圧勝