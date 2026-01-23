大規模火災のあった、パキスタン・カラチのショッピングセンター＝22日（ロイター＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン南部の商都カラチのショッピングセンターで17日に発生した火災で、地元メディアは22日、死者が67人になったと報じた。行方不明者の捜索が続いており、犠牲者はさらに増える可能性がある。地元の州政府は調査委員会を設置し、出火原因を調べている。地元メディアなどによると、火災は衣料品や電化製品な