ボクシングの大橋ジムは２２日、都内で会見し、ＷＢＡ世界スーパーライト級１位の平岡アンディ（２９）＝大橋＝が２月２１日（日本時間２２日）に米ラスベガスでＷＢＡ世界同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝に挑戦することを発表した。当初は昨年１１月１４日に米マイアミで開催される予定だったが、直前で興行自体が中止。３カ月の延期を経て無事再設定され、「もう一度設けてもらって感謝。時間もあっ