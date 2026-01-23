アメリカのトランプ大統領が2021年の議会乱入事件のあとに口座を凍結されたのは違法だとして、金融大手のJPモルガン・チェースを提訴したことが明らかになりました。裁判資料によりますと、アメリカのトランプ大統領は22日、金融大手のJPモルガン・チェースとダイモンCEOを南部フロリダ州の裁判所に提訴しました。JPモルガンは2021年の連邦議会乱入事件のあと、トランプ氏と関連する団体の口座を凍結しましたが、トランプ氏はそれ