巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が新人合同自主トレ最終クール初日の２２日、フリー打撃で右中間への豪快弾を含む４本のサク越えを放った。気温７度で冷たい風が吹くＧタウンに衝撃音が鳴り響いた。１３スイング目に皆川が放った打球は右中間のテラス席で弾んだ。全て右越えの３本と合わせて計４発。スピンが利いた球でもはじき返せるよう試行錯誤を重ねる背番号３９は「結構いい感じで打てている。だんだ