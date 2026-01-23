巨人の船迫大雅投手（２９）が２２日、同じサイドスローの大勢投手（２６）と共闘し、「最優秀中継ぎ」獲得を目指す。３歳下の右腕に対し「技術は劣っていても、気持ちは負けないように」。昨季、船迫は５７登板、大勢は６２登板とリリーフの柱となった２人が、相乗効果で活躍を誓った。新たな武器が加わった。その正体は「サイドスピンチェンジ」。左打者から逃げるように、鋭く沈む変化球だ。２４年から取り組んでいたが、昨