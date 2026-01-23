阪神・桐敷が、午（うま）年を駆け抜ける。静岡県内で岩崎らと行っていた合同自主トレを打ち上げ、SGL尼崎で練習。毎日の投げ込みと走り込みで、一年間戦うための体をつくりあげてきた。「1月の準備としては良かった。走るのは改めて重要なのかなと感じました」今年の自主トレでは昨年に比べ、走る量を2倍ほど増やした。充実の時間を過ごし、すでに効果を実感。「ピッチングとかでも、球の感覚もよくなっている。（体の）切