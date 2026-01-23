阪神・梅野が、13年目で初めて1軍首脳が集う宜野座キャンプメンバーを外れた。同期入団の岩崎、岩貞らと同様に具志川スタートが決定。藤川監督は、その狙いを説明した。「（具志川は）凄く重要な時間。全体を見渡しながら、自分自身を俯瞰（ふかん）して見る時間にできますからね。自分のいろんな成長につながる」若手と練習することで、新たな発見や気づきを得てほしい――。6月に35歳になる背番号2。昨季はわずか52試合の