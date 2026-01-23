阪神・村上頌樹投手（２７）が２２日、静岡県沼津市でヤクルト・青柳らと行っていた自主トレを打ち上げ、春季キャンプでのプランを明かした。「ケガをしない」ことを大前提に、１年間ローテーションを守り抜くために投げ込みに注力する予定。昨年に続き開幕投手に選ばれ、２年連続で勝利投手となれば、球団の日本人投手では２００８〜１０年に開幕投手を務め、球団初の３年連続勝利投手となった安藤優也（現投手チーフコーチ）以