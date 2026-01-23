阪神・工藤が大竹から継承した背番号「49」のウエアを初披露した。従来の「24」のウエアが洗濯中だったため急きょ着用したことを明かした上で、「番号が変わっても自分は変わらず、年々進化したい」と自然体を強調。用具の発注が間に合わず、新番号のグラブなどはキャンプ途中から届く予定という。前任者が高めた番号の重みを感じつつも、「全くタイプは違うが、しっかり後を継ぎ、歴史を塗り替えたい」と決意を新たにした。