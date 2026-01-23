阪神ドラフト４位の早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝が２２日、“伝統の一戦”でのＧ倒を誓った。「投げられたら投げたいですし、チームが勝つために一生懸命やりたい。絶対に負けたくない」と闘志を燃やした。この日、ファーム公式戦の日程が発表された。巨人戦は、まず５月に敵地Ｇタウンで。６月には本拠地ＳＧＬスタジアムで初めて開催されることが決まった。ファームとはいえ伝統の一戦。兵庫県出身で幼少期から阪神ファン