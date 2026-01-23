生理期間中のショーツ選びに、違和感や不快感を覚えたことはありませんか。そんな悩みに寄り添う存在として注目を集めているのが、オーブから誕生したサニタリーショーツ「LunaSara（ルナサラ）」です。2025年11月の正式発売以降、口コミを中心に人気が広がり、Amazonランキングでも高評価を獲得。履き心地を徹底的に追求した一枚は、毎月の憂うつな期間を少し前向きにしてくれる存在として、多くの女性た