阪神は22日、2月1日に発売するタイガースグッズを掲載した「阪神タイガースグッズカタログ2月号」を発刊した。「連覇への道を照らして！STAYGOLD」グッズには、佐藤がモデルを務めるゴールドハッピなど、金色のアイテムをそろえる。「沖縄キャンプ」特集もあり、シーズン開幕に向けて気持ちが高まる商品を特集している。また、26年スローガン「熱覇」グッズや、人気キャラクター「しまじろう」グッズも登場する。