ＮＰＢは２２日、２６年シーズンのファーム試合日程を発表した。今季から導入される「１リーグ３地区制」により、西地区に位置する阪神は中地区や東地区と頻繁に交流戦を行う日程が組まれた。甲子園球場での１軍戦の前にＳＧＬで２軍戦が行われる“親子ゲーム”が増え、両方に出場して実績を積むことが可能に。６月には巨人戦が予定されており、２軍本拠地ＳＧＬで史上初となる伝統の一戦が行われる。ファーム改革により、今季