1月になり、今年は家計簿をしっかりつけて管理していこうと思っている方もいるのではないでしょうか。食費や子どもの習い事などの出費を見直すなかで、これまで見て見ぬふりをしてきた「お金の問題」が浮き彫りになる家庭も少なくないかもしれません。エピソード1：「母の借金が300万！？」娘の結婚資金にも手を出した理由は？みのり（仮名）さんは、結婚を控えたある日、母・幸子（仮名）の借金が300万円に膨らんでいる事実を知り