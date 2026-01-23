バレンタインデーを前に、新潟市のデパートでは“チョコレートの祭典”が始まっています。今年は国内・国外から100のブランドが出展。心躍る空間が広がっています。 ネコの形をしたチョコや羽子板を模したチョコなど色鮮やかなチョコレートがずらり！新潟市中央区の新潟伊勢丹で1月22日始まったのは、チョコレートの祭典『ショコラモード』第2弾です。今年は国内・国外あわせて初出店14店舗