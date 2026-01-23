おととし、新潟市の住宅で男性を殺害し、その遺体を遺棄した罪などに問われている男の裁判が1月22日、結審しました。 殺人や死体遺など4つの罪に問われているのは、住居不定・元リフォーム業の小山大輔被告（34）です。起訴状などによりますと、小山被告はおととし10月、新潟市の住宅でこの家に住む小杉英雄さん（78）の首を絞めつけて殺害し、遺体を聖籠町の空き家に遺棄した罪などに問われています。22日の裁判で、検察側