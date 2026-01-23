公示が迫る衆院選。1月22日、日本維新の会は新潟1区と新潟2区の立候補予定者による出馬会見を開きました。2区では現職2人と新人2人の4人による争いとなる見込みです。 ■かつては協力関係も…菊田議員と国定議員の議席争い再び 燕市で行われた小正月の伝統行事・さいの神。燃え上がる炎を前に、こちらも火花を散らす2人の姿が。【中道改革連合菊田真紀子 衆院議員】「どうぞ健康で、午年のごとく活躍される、全力で駆け抜ける