きょう未明、埼玉県吉川市の木造2階建て住宅から火が出て、現在も消火活動が続いています。火元の住宅に1人で住む70代男性と連絡が取れていないということです。【写真を見る】埼玉・吉川市の住宅から火現在も消火活動続く火元に住む70代男性と連絡取れず午前0時30分ごろ、埼玉県吉川市の木造2階建て住宅で、近くに住む70代女性から「建物2階から火が出ている」と110番通報がありました。警察によりますと、現在も消火活動が続