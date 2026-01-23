日産自動車に新加入した（左から）白根、笠井、堀川＝横須賀市夏島町の同社室内練習場社会人野球の日産自動車が２２日、横須賀市夏島町の同社追浜工場敷地内での練習を公開した。新加入の３人も汗を流し、伊藤祐樹監督（５３）は「選手が増えたことで、ステップアップした雰囲気がある。今年はなんとしてでも、都市対抗大会出場を目標に頑張っていく」と抱負を語った。新たに加わったのは、関東学院大の笠井陽介捕手、千葉経済